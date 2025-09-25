ИИ начнёт участвовать в составлении мировых рейтингов вузов

С 2026 года мировые рейтинги университетов начнут формироваться с участием искусственного интеллекта.

Об этом заявила менеджер по работе с данными рейтингов устойчивого развития Times Higher Education (THE) Клара Спустрк на втором дне Саммита университетов Евразии, который проходит в Баку.

По её словам, при подготовке рейтингов впервые будут использоваться технологии больших языковых моделей (LLM). Они позволят автоматизировать анализ данных и сделать оценку университетов более оперативной и объективной. При этом окончательное решение останется за экспертами: все материалы, которые ИИ не сможет корректно обработать или проверить, будут передаваться на рассмотрение специалистам.

«Ранее некоторые вузы представляли доказательства лишь в виде ссылки или страницы с многочисленными переходами. Такой формат больше не будет приниматься, так как не содержит достаточных подтверждений заявленных показателей», — подчеркнула Спустрк.

В THE отмечают, что внедрение искусственного интеллекта должно повысить прозрачность и качество рейтингов, сократив влияние человеческого фактора и ускорив процесс проверки данных.

Источник: Oxu.Az

Джамиля Суджадинова