Таможенники выявили попытку обмана: мужчина вёз iPhone и технику, раздавая её другим пассажирам

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте выявили попытку незаконного ввоза значительного количества товаров в Азербайджан.

Инцидент произошёл с гражданином страны, прибывшим рейсом Джидда–Баку.

По данным таможенных органов, мужчина пытался обойти процедуру уплаты таможенных платежей, раздавая мобильные телефоны другим пассажирам. В ходе проверки у него были изъяты: 5 iPhone 17, 4 iPhone 16, 15 ручек Apple, 8 наушников Apple и 5 флаконов парфюмерии.

«Комплексные оперативные мероприятия позволили пресечь попытку незаконного ввоза товаров и уклонения от таможенного контроля», — отметили в Государственном таможенном комитете. В настоящее время ведётся расследование.

Ведомство ещё раз напоминает гражданам, что при перемещении через границу предметов, полученных от незнакомых лиц за рубежом, существует риск привлечения к юридической ответственности.