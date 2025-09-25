Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией

Сирия и Украина возобновили дипломатические отношения, которые ранее были разорваны по инициативе Киева.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой украинский МИД.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано министрами иностранных дел на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии президентов Украины и Сирии Владимира Зеленского и Ахмеда аш-Шараа.

В МИД Украины напомнили, что Киев разорвал дипломатические отношения в 2022 году из-за решения Дамаска признать сепаратистские образования «ЛНР» и «ДНР».