Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Катманду в Стамбул с 236 пассажирами и 11 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса в Западной Бенгалии на востоке Индии после того, как поступил сигнал о возгорании правого двигателя.

Oб этом сообщили представители аэропорта.

"Пилот связался с диспетчерской службой аэропорта Калькутты, сообщив о необходимости экстренной посадки. Были приняты все необходимые меры, вызваны пожарные расчеты. Самолет благополучно приземлился, хотя более часа летел только на одном двигателе", - приводит слова представителя аэропорта газета Hindustan Times.

Сигнализация о возгорании правого двигателя сработала вскоре после взлета. Пилот немедленно отключил правый двигатель.

Вместо того чтобы вернуться в Катманду, самолет приземлился в аэропорту Калькутты в 14:50 (12:20 мск) и был отбуксирован в безопасную зону для осмотра после того, как пассажиры и экипаж покинули борт, добавил представитель аэропорта.

Источник: ТАСС