Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Катманду в Стамбул с 236 пассажирами и 11 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса в Западной Бенгалии на востоке Индии после того, как поступил сигнал о возгорании правого двигателя.
Oб этом сообщили представители аэропорта.
"Пилот связался с диспетчерской службой аэропорта Калькутты, сообщив о необходимости экстренной посадки. Были приняты все необходимые меры, вызваны пожарные расчеты. Самолет благополучно приземлился, хотя более часа летел только на одном двигателе", - приводит слова представителя аэропорта газета Hindustan Times.
Сигнализация о возгорании правого двигателя сработала вскоре после взлета. Пилот немедленно отключил правый двигатель.
Вместо того чтобы вернуться в Катманду, самолет приземлился в аэропорту Калькутты в 14:50 (12:20 мск) и был отбуксирован в безопасную зону для осмотра после того, как пассажиры и экипаж покинули борт, добавил представитель аэропорта.
Источник: ТАСС