Недавние рассекреченные документы Министерства юстиции США (DOJ) раскрывают ещё одну шокирующую историю: Джеффри Эпштейн получил фрагмент священной кисвы Каабы.

Переписка от 22 марта 2017 года показывает, что Азиза Аль-Ахмади из Абу-Даби отправила Эпштейну три куска ткани. В одном письме она пишет: «К этой части прикасались миллионы мусульман, и на ней видны следы их отпечатков пальцев, суннитов и шиитов. На ней отпечатки молитв, слёз и надежд».

Доставка координировалась через саудовского посредника, шла авиаперевозкой British Airways в Майами и далее на Виргинские острова, в дом Эпштейна.

В ответ Эпштейн через своего помощника отправил набор для анализа ДНК (DNA kit), подобный коммерческим 23andMe, с просьбой собрать образцы. Из переписки видно, что он писал: «Мы хотим понять, как лучше использовать собранные данные. Все будет конфиденциально».

То есть, Эпштейн пытался превратить священный предмет мусульман в объект для сбора биологических данных, но для каких целей — на данный момент неизвестно. Не менее важный вопрос: почему Саудовская Аравия и представители ОАЭ допустили такую передачу.

Азиза Ахмади, саудовская предпринимательница, работающая в ОАЭ и владеющая компанией по производству видеоигр, оказалась в эпицентре скандала, связанном с Джеффри Эпштейном.

Связь началась с его сообщения в её офис: Эпштейн объявил о планах создать исламскую криптовалюту под названием «Шариа», якобы аналогичную Биткоину.

Азиза проявила интерес и включилась в переписку. По сообщениям:

она вывела Эпштейна на американские круги влияния и на лидеров, принимающих решения;

Азиза подарила ему фрагмент кисвы Каабы; в ответ Эпштейн отправил ей набор для ДНК-тестов.

Как утверждают некоторые источники, цель этого сотрудничества была следующей: Эпштейн создавал цифровую платформу под исламской вывеской, чтобы привлечь весь мусульманский мир, позиционируя её как «халяль» и исламскую. На самом деле, всё это контролировалось самим Эпштейном и поддерживалось сионистским лобби.

Источник: eurasiatoday.ru