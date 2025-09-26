Астероид пролетел на небольшом расстоянии от Земли

Астероид 2025 SU4 диаметром 2 м прошел мимо Земли на расстоянии около 20 тыс. км, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 м пролетел 24 сентября (в среду) совсем близко от планеты, пройдя в 11:30 утра по московскому времени (12:30 по Баку - ред.) на расстоянии чуть более 20 тыс. км (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения. "Угроз для Земли в силу небольшого размера астероид не представлял, однако, в лишний раз продемонстрировал довольно высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты", - уточняется в сообщении.