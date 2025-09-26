В Хачмазском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

На участке автомобильной дороги Гяндоб-Ялама вблизи села Хюлювлю Хачмазского района произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает AПA, автомобиль марки "Toyota Pajero", управляемый жителем села Хюлювлю Туралом Искендеровым, потерял управление и упал в реку Агчай.

По предварительным данным, пострадали 6 человек.

Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Хачмазского района, им оказывается медицинская помощь.

По факту проводится расследование.