СМИ: США и Израиль близки к договоренностям по Газе

Власти США и Израиля очень близки к договоренностям по предложенному американским президентом Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа, однако радикальное палестинское движение ХАМАС пока не дало согласие.

Об этом сообщил 28 сентября журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Американский чиновник высокого ранга сказал, что после переговоров между спецпосланником [президента США Стивеном] Уиткоффом и [зятем американского лидера Джаредом] Кушнером с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху США и Израиль очень близки к договоренностям относительно плана Трампа по прекращению войны в Газе. Как добавил чиновник, все еще требуется согласие ХАМАС", - написал Равид в X.

Источник: ТАСС