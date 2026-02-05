МВД разъяснило ситуацию с видеокадрами инцидента в Баку

Расследование проведено после появления в социальных сетях видеозаписей, на которых якобы зафиксировано применение силы сотрудниками полиции к человеку, представленному как ветеран.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, инцидент имел место 3 ноября 2025 года.

На видео запечатлён Гасанов Фикрет Ариф оглу, 1982 года рождения, ранее неоднократно задерживавшийся в Российской Федерации за сбыт наркотических средств. Он длительное время проживал в России, военной службы не проходил, и утверждения о его принадлежности к числу ветеранов или участников войны не соответствуют действительности.

В последний раз Фикрет Гасанов был задержан в 2024 году в Баку по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и с учётом его наркотической зависимости суд направил его в центр принудительного лечения.

3 ноября 2025 года Гасанов, завладев колюще-режущим предметом, совершил действия, представлявшие опасность для жизни и здоровья медицинского персонала больницы. Вызванные врачом сотрудники полиции пресекли его действия.

После проверки установлено, что некоторые полицейские применили силу, превышающую допустимые нормы. В результате они были уволены из органов внутренних дел, и в отношении них приняты соответствующие дисциплинарные меры.