В России могут разрешить регистрацию автомобилей, угнанных в Европе

В РФ могут разрешить регистрацию угнанных в Европе машин. На рассмотрение Госдумы внесён разработанный МВД РФ законопроект, согласно которому Госавтоинспекция сможет ставить на учёт автомобили, которые находятся в международном розыске по инициативе «недружественных» стран.

В министерстве считают, что нововведение позволит «защитить законные интересы россиян».

«Законопроектом предлагается наделить регистрирующий орган полномочиями по определению особенностей совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске, что позволит обеспечить добросовестным приобретателям их эксплуатацию», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы напоминают, что сегодня закон запрещает ставить на учёт подобные транспортные средства. При этом ответов на вопросы, которые задаются в уведомлениях об обнаружении таких автомобилей, инициаторы розыска не предоставляют.

Например, по состоянию на 19 января 2026 года в Германии проигнорировали запросы по поводу 123 автомобилей, которые находились в международном розыске и были обнаружены на территории России.

В итоге автомобили, в соответствии с российским законодательством, у граждан забирают, однако дальнейшее решение по ним принять невозможно. При этом россияне, которые купили машину и не знали о возможном криминальном происхождении, вынуждены обращаться в суд для защиты своих прав.

«С учетом изложенного на сегодняшний день нормативно-правовая база, позволяющая защитить законные интересы российских граждан, во владении которых находятся разыскиваемые по инициативе недружественных государств транспортные средства, отсутствует», — подчеркнули в МВД РФ.