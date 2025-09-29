Началась Бакинская неделя климатической деятельности

В столице Азербайджана открылась Бакинская неделя климатической деятельности (Baku Climate Action Week).

Как сообщает Trend, на мероприятии выступят Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, и другие официальные лица.

На мероприятии будут обсуждаться следующие темы: Результаты COP29 и путь к COP30: Лидерство Азербайджана в сфере климата — от COP29 к BCAW2025, Решение задачи "зелёного" перехода — Национальные климатические планы (NDC и NAP), Инвестиционные платформы и планы перехода, Поддержка экосистемы "зелёных" навыков — акцент на малые и средние предприятия (МСП).

Отметим, что в 2024 году председательство COP29 успешно провело первую «Бакинскую неделю климатической деятельности» в партнёрстве с Лондоном — как аналогичное событие по мобилизации всего общества накануне COP29 в ноябре 2024 года.