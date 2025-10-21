 Армения приветствует заявление президента Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

First News Media14:29 - Сегодня
Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Республика Армения приветствует заявление президента Азербайджана об отмене ограничений на транзит грузов в Армению.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

“Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне”, - как сообщает “Арменпресс”, отметила пресс-секретарь премьер-министра Армении.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.

Поделиться:
410

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Политика

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Повестка Президента

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути ...

Общество

В Баку частично перекроют центральный проспект

Политика

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Сагиба Гафарова примет участие в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Как был раскрыт заговор Рамиза Мехтиева? - ПОДРОБНОСТИ «дела Мехтиева»

Министр обороны Азербайджана встретился с командующим Центральным командованием США - ВИДЕО

Последние новости

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути формирования нового евразийского порядка

Сегодня, 16:15

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

Сегодня, 16:05

В Баку частично перекроют центральный проспект

Сегодня, 16:00

На автомагистралях Азербайджана в эту дату ограничат видимость

Сегодня, 15:42

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Сегодня, 15:28

Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

Сегодня, 15:20

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Сегодня, 15:15

Свыше 40 человек были привлечены к работе в подпольной сети онлайн-казино

Сегодня, 15:08

Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Сегодня, 14:35

Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:32

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Сегодня, 14:29

Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

Сегодня, 14:27

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Сегодня, 14:25

Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Сегодня, 14:23
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10