МИД Азербайджана о ситуации вокруг Ирана: Призываем стороны к максимальной сдержанности

«Военная эскалация, представляющая серьёзную угрозу безопасности и стабильности в регионе и на глобальном уровне, вызывает глубокую обеспокоенность».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу региональной военной эскалации. В заявлении говорится:

«Решительно призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, воздержаться от действий, которые могут ещё больше усилить эскалацию, и вернуться за стол переговоров. Подчёркиваем важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и общепризнанными нормами и принципами международного права».

Источник: АПА