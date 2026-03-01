Обсуждена эвакуация граждан Канады из Ирана через Азербайджан

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность в связи с наблюдаемой в нашем регионе военной эскалацией и возрастающими рисками для безопасности.

Было подчеркнуто значение предотвращения дальнейшего обострения ситуации, наращивания дипломатических усилий, а также необходимости соблюдения норм и принципов международного права в этом контексте.

Министр Анита Ананд выразила благодарность азербайджанской стороне за создание условий для транзитного прохода граждан Канады через территорию Азербайджанской Республики во время военной эскалации в Иране в июне прошлого года. Отмечено, что оказанная в тот период оперативная и гуманитарная поддержка была высоко оценена.

С учётом текущей ситуации в сфере безопасности состоялся обмен мнениями относительно возможных перспектив использования азербайджанской границы в случае необходимости эвакуации граждан Канады из Ирана.

Источник: Report