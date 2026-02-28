Погранпункт «Астара» приведен в полную готовность на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

Погранично-пропускной пункт "Астара" приведен в полную готовность на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана.

На случай необходимости оказания медицинской помощи эвакуируемым лицам на погранпункте дежурят две машины скорой помощи.

Кроме того, несколько пассажирских автобусов ожидают в состоянии готовности. Согласно информации, эвакуируемые лица будут доставлены в столицу на бесплатной основе.

Источник: Report