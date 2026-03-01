Главы МИД Азербайджана и Испании подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по поводу напряженной ситуации в сфере безопасности и военной эскалации в регионе Ближнего Востока.

Была подчеркнута важность сохранения стабильности в регионе, а также отмечено значение дипломатических каналов и политического диалога для предотвращения дальнейшего обострения напряженности.

В сложившихся условиях стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности иностранных граждан в зоне эскалации, а также возможного сотрудничества в связи с эвакуацией граждан Испании из Ирана через территорию Азербайджана в случае возникновения такой необходимости.

Источник: Report