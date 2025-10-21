 Саркози начал писать книгу в тюрьме | 1news.az | Новости
First News Media23:40 - 21 / 10 / 2025
Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, в свой первый день в тюрьме начал писать книгу.

Как передает ТАСС, об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа.

"Он позанимался спортом, начал писать свою книгу", - приводит слова защитника экс-президента телеканал BFMTV. По его словам, бывшего главу государства поместили в камеру размером 9 кв. м. "Там постоянный шум", - сказал Дарруа.

Адвокат уточнил, что Саркози во второй половине дня провел свидание со своей женой Карлой Бруни. "Первый день в тюрьме - это ужасно, но он его пережил", - сказал адвокат.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.

