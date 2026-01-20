В Баку из-за снега осложнено движение на ряде улиц

Снегопад, наблюдающийся в Баку вечером 20 января, привёл к затруднениям движения в некоторых городских районах.

Как сообщает 1news.az, по данным Департамента интеллектуального управления транспортом МВД, наиболее сложная ситуация отмечается на улицах Илгара Мусаева, Аббаса Фатуллаева, Бабека, Самеда бека Мехмандарова, Элиага Шыхлинского, Ингилаба Исмаилова, а также на Неапольском круге.

Надзор за движением осуществляют сотрудники Департамента и наряды дорожной полиции, принимаются меры для обеспечения безопасности водителей.