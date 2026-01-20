Президент: Подписанные между Баку и Ереваном документы трансформируются в практические результаты

Подписанные между Азербайджаном и Арменией документы начинают трансформироваться в практические результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

Он отметил, что ни Армения, ни Азербайджан никогда ранее не находились в мире, будучи независимыми странами.

"Когда мы обрели независимость в 1991 году, мы уже находились в состоянии военного противостояния. Однако, сегодня плоды мира выражаются в сотрудничестве. В частности, из Азербайджана в Армению осуществляется транспортировка стратегически важных грузов, включая нефтепродукты. Это само по себе приводит к снижению цен. Еще два-три года назад подобное было абсолютно немыслимо, но сегодня это уже реальность. И я считаю, что ничто не способно помешать этому процессу", - сказал президент.

Глава государства отметил, что сторонам необходимо сделать еще один шаг - наглядно продемонстрировать результаты жизни в условиях мира, чтобы мы увидели полноценную поддержку этого процесса со стороны наших обществ.

"Тем не менее я настроен очень оптимистично, поскольку достигнутые результаты приносят колоссальную пользу Армении, Азербайджану и всему Южному Кавказу, а также служат примером того, как страны, находившиеся в состоянии глубокой вражды, могут перейти к этапу сотрудничества", - добавил он.