Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег европейских террористов
Соединенные Штаты помогли Сирии предотвратить побег из тюрьмы террористов из стран Европы, заявил президент США Дональд Трамп газете The New York Post.
"Мы хорошо поработали с Сирией. У них случился побег, европейские заключенные пытались сбежать, я это остановил. Это случилось вчера, - приводит издание слова американского лидера. - Это были наихудшие террористы в мире, все они выходцы из Европы".
Газета отмечает, что речь идет о тюрьме в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Как передавал телеканал Syria TV, МВД в переходном правительстве Сирии арестовало 81 члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые сбежали из этого пенитенциарного заведения.
Операция по преследованию боевиков, отбывавших наказание в контролируемом курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) пенитенциарном учреждении, началась после того, как подразделения сирийской армии вошли в город. По данным МВД, СДС допустили бегство около 120 членов ИГ. Силы безопасности переходного правительства страны продолжают поиски остающихся на свободе террористов.