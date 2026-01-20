 Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег европейских террористов | 1news.az | Новости
Трамп заявил, что США помогли Сирии предотвратить побег европейских террористов

First News Media22:20 - Сегодня


Соединенные Штаты помогли Сирии предотвратить побег из тюрьмы террористов из стран Европы, заявил президент США Дональд Трамп газете The New York Post.

"Мы хорошо поработали с Сирией. У них случился побег, европейские заключенные пытались сбежать, я это остановил. Это случилось вчера, - приводит издание слова американского лидера. - Это были наихудшие террористы в мире, все они выходцы из Европы".

Газета отмечает, что речь идет о тюрьме в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Как передавал телеканал Syria TV, МВД в переходном правительстве Сирии арестовало 81 члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые сбежали из этого пенитенциарного заведения.

Операция по преследованию боевиков, отбывавших наказание в контролируемом курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) пенитенциарном учреждении, началась после того, как подразделения сирийской армии вошли в город. По данным МВД, СДС допустили бегство около 120 членов ИГ. Силы безопасности переходного правительства страны продолжают поиски остающихся на свободе террористов.





