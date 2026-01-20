Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

Мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли коридоры. Правда, транспортировка проходит через Грузию, но однажды маршрут будет пролегать через Армению. Наступит день, когда армянские грузы будут проходить напрямую через территорию Азербайджана, и этот день не за горами», - подчеркнул глава государства.