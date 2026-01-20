Каллас: ЕС готовит новые экспортные и технологические санкции против Ирана

Евросоюз готовит новые санкции против Ирана, включая экспортные рестрикции на поставки Тегерану компонентов для производства беспилотников и ракет.

Об этом глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, выступая на слушаниях в Европарламенте по ситуации в Иране на сессии в Страсбурге.

"Мы предлагаем новые санкции против Ирана за жесткое подавление протестов. Мы предлагаем также новые экспортные ограничения на компоненты, которые используются для производства ракет и беспилотников", - заявила она.

Каллас также пообещала, что Еврокомиссия и дипслужба ЕС намерены поддерживать участников антиправительственных выступлений, которые, по ее мнению, выступают "с законными требованиями".

Источник: ТАСС