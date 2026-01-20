20 января в Афинах состоялось пятое заседание встреч Политического диалога между Турцией и Грецией под руководством заместителей министров иностранных дел двух стран.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил МИД Турции.

Отмечается, что в рамках встречи были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, процессы, произошедшие со времени встречи в Анкаре, а также вопросы подготовки к Шестому заседанию Совета сотрудничества высокого уровня (ССВУ), которое планируется провести в Турции в предстоящий период.

На заседании также были подтверждены совместные обязательства по развитию сотрудничества на двустороннем и международном уровнях, состоялся обмен мнениями по текущим процессам в региональных и международных вопросах.

Отметим, что предыдущее заседание политического диалога между Турцией и Грецией состоялось 12 июня прошлого года в Анкаре.

Механизм ССВУ был создан в 2010 году по инициативе Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в период исполнения им обязанностей премьер-министра. Заседания Совета проводились поочередно в Турции и Греции.

Пятое заседание было организовано 7 декабря 2023 года в Афинах под сопредседательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.