США приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран

Госдепартамент США приостанавливает выдачу виз гражданам 75 стран.

Как сообщает АПА со ссылкой на Fox News, в число этих стран, помимо Сомали, Ирана, Афганистана, Бразилии, Нигерии и Таиланда, входит и Россия.

По данным Fox News, данное решение принято в рамках «более строгой проверки заявителей» и вступит в силу с 21 января.

Согласно меморандуму Госдепартамента, сотрудники консульств должны отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством, а также пересмотреть процедуры проверки и оценивания заявителей.

Действие решения продолжится после установленного срока, и обработка виз будет приостановлена до тех пор, пока Департамент не проведёт повторное оценивание.