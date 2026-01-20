Александар Вучич : Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев является моим другом", - заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

По словам Вучича, несмотря на то что Азербайджан, Армения и Сербия относятся к сравнительно небольшим по численности населения странам, их роль в будущем будет только возрастать.

"Я убежден, что в будущем наше значение возрастет. В Армения живет около 3 млн человек, в Сербии – 7 млн, в Азербайджане – 10 млн. Нам придется находить общий язык друг с другом и делать многое вместе. Потому что в сегодняшнем мире, где мы сталкиваемся с отсутствием правил, действует принцип "большая рыба ест маленькую", и об этом говорят открыто - даже не пытаясь это завуалировать", - отметил он.

Президент Сербии подчеркнул важность сотрудничества и совместных действий, указав, что альтернативой является либо вхождение в крупные геополитические блоки, либо защита собственного суверенитета и независимости. По его словам, народы Азербайджана, Армении и Сербии выберут второй путь - сохранение национальных интересов при открытости к сотрудничеству со всеми партнерами.

"Я верю в нашу искреннюю дружбу и, а также наши общие интересы. Мы трое (Сербия, Азербайджан и Армения - ред.) являемся членами Европейского политического сообщества. Сербия находится на пути в ЕС, однако у нас один путь со странами Кавказа", - отметил Вучич.

По словам сербского лидера, страны мира сталкиваются со множеством нарушений, экономических проблем из-за последствий пандемии, инфляции в торговых поставках, тарифами и санкциями, и в данном контексте Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества.

"Говоря о дорожной инфраструктуре, железнодорожной инфраструктуре, цифровой экономике, а также, я думаю, что говоря об инновациях, ИТ-секторе и, в конечном счете, ИИ – это те сферы, в которых мы можем укрепить связи. И я верю в нашу истинную дружбу, а также в наши большие интересы связать и соединить нас намного сильнее и, осмелюсь сказать, намного быстрее в будущем", - сказал Вучич в контексте перспективы сотрудничества трех государств.

