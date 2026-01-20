Ильхам Алиев: Вашингтонское соглашение положило конец тридцатилетнему периоду войны и кровопролития

Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа прошлого года в Вашингтоне, положило конец более чем тридцатилетнему периоду войны и кровопролития на Южном Кавказе.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

По его словам, уникальность этого мирного договора заключается в том, что он был подписан менее чем через два года после последнего кровопролитного столкновения.

"Это наглядно демонстрирует, что при наличии сильной политической воли с обеих сторон и приверженности миру примирение возможно в относительно короткие сроки", - отметил глава государства.