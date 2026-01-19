COVID-19 меняет микроструктуру мозга после выздоровления, выяснили ученые

COVID-19 меняет микроструктуру двух областей мозга даже после выздоровления.

К такому выводу пришли ученые из Университета Гриффита. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (ВВI).

В исследовании участвовали 47 человек в возрасте от 18 до 65 лет, включая 19 пациентов с длительным COVID-19, 12 полностью выздоровевших и 16 здоровых добровольцев. Все группы прошли комплексное МРТ-обследование. Ученые оценивали уровень миелина (защитной оболочки отростков нейронов), целостность белого вещества мозга и уровень ключевых метаболитов.

У людей с длительным COVID-19 МРТ выявила изменения в строго определенных зонах мозга. В двигательной коре (прецентральная извилина) и в области, связанной с памятью (средняя височная извилина), изменился миелиновый сигнал. Это указывает на воспаление или перестройку нервных волокон. В мозжечке и стволе мозга — структурах, участвующих в регуляции движений, сна и уровня бодрствования, — зафиксированы признаки нарушения микроструктуры тканей, которые могут быть связаны с постоянной усталостью.

Химический анализ показал, что после заражения COVID-19 в мозге снижается уровень глутамина — ключевого метаболита для энергетического обмена и иммунной регуляции, — и повышен уровень N-ацетил-аспартата. Авторы предполагают, что это отражает попытку нейронов компенсировать метаболический стресс, а не их повреждение.

При этом изменения обнаружили и у людей без остаточных симптомов. По сравнению с контрольной группой у них отмечались отличия в прецентральной извилине и задней поясной коре — зоне, участвующей в процессах памяти и внимания. Это указывает на то, что даже клинически «легкое» или полностью прошедшее заболевание может сопровождаться перестройкой мозговых тканей.

