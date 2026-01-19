Новые детали по делу турецкого ютубера, убившего двоих своих детей и покончившего с собой - ВИДЕО

В Турции продолжают появляться новые подробности по делу ютубера Сергена Алтунбаша, убившего двоих своих малолетних детей и затем совершившего самоубийство.

По данным турецких СМИ, незадолго до трагедии между С.Алтунбашем и его бывшей супругой произошёл конфликт. Хотя пара была в разводе, они продолжали жить под одной крышей - после ссоры женщина покинула дом. После того, как бывшая жена не вернулась домой, С.Алтунбаш, по информации турецкой полиции, в состоянии аффекта открыл огонь из пистолета по детям, а затем выстрелил себе в голову. Медицинские бригады, прибывшие на вызов после выстрелов, констатировали смерть всех троих на месте.

Отмечается, что двое детей - 8-летняя Ада и 6-летний Мерт - были похоронены рядом. На церемонии присутствовали родственники и близкие семьи. Мать детей, Гизем Дениз, вместе с родными несла гробы, произнеся слова: «Я никому их не отдам». Сообщается, что сам С.Алтунбаш будет похоронен отдельно.

После случившегося внимание общественности привлекли социальные сети С.Алтунбаша, где он демонстрировал роскошный образ жизни и «идеальную семью» - пользователи активно обсуждают резкий контраст между публичным образом и реальностью.

Напомним, что родственники, прибывшие на место происшествия, подожгли личный автомобиль С.Алтунбаша после случившегося.

Официальное расследование по делу продолжается.