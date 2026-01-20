Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

Армения и Турция должны поддерживать добрососедские отношения. Открытие границ между двумя странами весьма важно для экономического развития региона.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Армении Ваагн Хачатурян на Всемирном экономическом форуме.

"В политике существуют интересы. Но эти интересы должны быть связаны с экономическим развитием наших стран, с благополучием наших народов, с добрососедскими, мирными и дружескими отношениями с соседями. То же самое касается и Турции. Если мы будем специально искать проблемы - мы их найдем. Но в этом нет необходимости. У нас есть сосед - Турция, и мы должны быть с ней соседями", - отметил он.

По словам Хачатуряна, в данном контексте очень важно открытие коммуникаций между странами региона: "Мы должны открыть границы - также, как с Ираном, также, как с Грузией. Я привожу пример Армении. Существуют разные подходы, разные оценки происходящих процессов и событий во всех этих странах. Но в конечном итоге есть и интерес Армении, который совпадает с принципами мира, добрососедских отношений и взаимной полезности. Это общий интерес".