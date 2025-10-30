 На Урале убили азербайджанского бизнесмена | 1news.az | Новости
Общество

На Урале убили азербайджанского бизнесмена

First News Media12:00 - Сегодня
На Урале убили азербайджанского бизнесмена

В Свердловской области нашли мертвым пропавшего бизнесмена азербайджанского происхождения Ильгара Ханаданова. 49-летний предприниматель пропал 24 октября в Заречном.

Спустя пять дней поисков родным сообщили, что тело мужчины обнаружили.

«29 октября мужа нашли мертвым. Вчера следователи работали до ночи, поэтому только сегодня мы узнаем обстоятельства. Но уже подтвердили, что это убийство, дело расследуют. Прощание пройдет в Заречном, после этого тело будет транспортировано в Азербайджан, мужа похороним рядом с его родными», — пояснила E1.RU жена бизнесмена Татьяна.

Отмечается, что И.Ханаданов исчез при странных обстоятельствах. В тот вечер он с другом был в гостях, возвращался домой из деревни Мезенской. По пути предпринимателю позвонил кто-то, разговор шел на повышенных тонах. Мужчина решил остановиться, друга забрала его супруга, которая как раз проезжала мимо.

А бизнесмен остался один. С тех пор он не выходил на связь.

Когда мужчина не вернулся домой к жене и дочери, близкие забили тревогу. Его пытались найти по тому маршруту, где он проезжал. Но 25 октября никаких следов не нашли, а на следующий день в лесу заметили машину Ильгара — белый Mercedes — со следами крови. Ключи остались в автомобиле, но документов и мобильного там не было.

«Таких конфликтов, чтобы убивать его, не было ни с кем. Денег он никому не должен, есть знакомые, которым он одалживал деньги. Бизнес он ни с кем не делил. У нас в городе брат пользуется авторитетом. Бывали случаи, связанные с беспределом, он мог помогать людям, решить какие-то проблемы. Он уверенный в себе мужчина, физически он отлично подготовлен. Если бы на него просто напал кто-то, он способен дать отпор, даже двоим сразу.

Мое мнение, что он знал человека, с кем он идет на встречу, и доверял ему. И, видимо, он просто подумать не мог, что с ним могут такое сделать. Ильгар очень дальновидный, он спонтанно с кем попало на встречу бы не поехал в лес. Если ему по каким-то проблемам звонят, он встречу всегда назначал в кафешке, в торговом центре, где-то в людных местах. Значит, звонил хорошо знакомый ему человек, или же нападение вовсе никак не было связано с этим звонком», — ранее объяснял брат пропавшего.

Ильгар — индивидуальный предприниматель, он владел точкой фастфуда в Заречном.

