В Баку приостановлена работа хлебопекарни, работавшей без регистрации и с нарушением санитарных норм - ФОТО

В ходе проверки, проведённой сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA) на хлебопекарном предприятии, принадлежащем физическому лицу Мирзааге Джаббарову и расположенном на проспекте Иншаатчылар в Ясамальском районе Баку, были выявлены нарушения требований технических нормативных правовых актов, санитарных норм и правил.

Установлено, что предприятие осуществляло деятельность без регистрации в системе продовольственной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, выяснилось, что используемая при производстве вода не проходила фильтрацию, рабочие поверхности и столы, контактирующие с пищевыми продуктами, не были покрыты материалами, устойчивыми к очистке и дезинфекции, отсутствовали приборы контроля температуры и влажности, а также система вентиляции. Также персонал не был обеспечен специальной рабочей одеждой и были выявлены другие недостатки.

В связи с выявленными нарушениями принято решение о приостановке производства на предприятии до устранения недостатков – в отношении руководства составлен административный протокол.