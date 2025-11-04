За мошенничество задержан основатель «Iamzerv academy» - ВИДЕО

27-летний Азер Исмаилов был задержан сотрудниками полиции за мошенничество, связанное с размещением в социальных сетях объявления о якобы проводимом онлайн-курсе иностранных языков со скидкой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что А.Исмаилов опубликовал на принадлежащей ему странице «iamzerv academy» объявление о курсах, предлагаемых по цене, значительно ниже реальной стоимости. После этого пострадавшие перевели на банковскую карту А.Исмаилова денежные средства в размере от 50 до 600 манатов - получив деньги, задержанный прекратил связь с ними.

По поступившим жалобам на действия А.Исмаилова продолжается расследование в полицейском управлении.