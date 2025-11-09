СМИ: Шатдаун повлиял на поставки американского оружия для поддержки НАТО и Украины

Поставки Вашингтоном американского оружия более чем на $5 млрд союзникам по НАТО, в том числе для возможной передачи Украине, были задержаны из-за частичного прекращения работы правительства США (шатдауна).

Об этом сообщил портал Axios.

Он привел оценки Госдепартамента, согласно которым "экспорт американского оружия более чем на $5 млрд для поддержки союзников по НАТО и Украины был задержан из-за приостановки работы правительства". "Это по-настоящему наносит ущерб нашим союзникам и партнерам, а также возможностям американской промышленности доставлять большую часть этой важнейшей техники за границу", - приводятся в публикации слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил источник портала, затронуты были, в частности, поставки оружия Дании, Хорватии и Польше, включая ракеты AMRAAM, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы ПРО Aegis. "Конечный пункт назначения этих поставок неясен, но оружие, которое продают союзникам по НАТО, часто передают в качестве помощи Украине", - отмечается в публикации.

Портал также приводит комментарий заместителя руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготта. "Демократы задерживают продажи важнейших вооружений, в том числе нашим союзникам по НАТО, это наносит ущерб американской промышленной базе и угрожает безопасности наших партнеров", - отметил он.

В публикации уточняется, что некоторые американские чиновники, которые должны контролировать упомянутые поставки, сейчас временно не работают из-за шатдауна.

Источник: ТАСС