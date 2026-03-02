Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

Иран нанес удар ракетами по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и расположению командующего ВВС Израиля Томера Бара 2 марта утром.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Офис премьер-министра преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.) и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами исламской республики», - приводит текст заявления агентство Tasnim.

«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», - добавили в КСИР.

Между тем, источник в Израиле опроверг ТАСС информацию о том, что Иран нанес удар ракетами по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Информация неверна», - указал собеседник агентства.