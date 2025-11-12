В Азербайджане пройдёт мониторинг по птичьему гриппу

С 17 по 21 ноября текущего года будет проведён очередной эпизоотический мониторинг по птичьему гриппу.

В ходе мониторинга на основе оценки риска будут обследованы охотничьи хозяйства и национальные парки, включая водно-болотные угодья, прибрежные зоны и другие территории, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Будет проводиться осмотр диких птиц, а также отлов некоторых из них для выявления возбудителя болезни. Кроме того, будут взяты диагностические образцы у домашних птиц в различных промышленно ориентированных птицеводческих хозяйствах, а также в семейных хозяйствах в разных районах и городах.

Также по всей стране будет проведён осмотр предприятий, хозяйств, водоёмов и парков, а также целенаправленные просветительские и разъяснительные мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил. Собранные эпизоотические данные будут систематизированы и проанализированы.

Отмечается, что в рамках мониторинга информация о эпизоотической ситуации и взятых образцах будет внесена в программу «Epicollect 5».

В мероприятиях примут участие сотрудники Агентства продовольственной безопасности, Института продовольственной безопасности, Центра здоровья животных и ветеринарных служб Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, а также местных управлений здоровья животных и ветеринарии, Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов и Центра контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

Подчеркивается, что взятые образцы будут исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории института.