Введено в эксплуатацию здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия здания Иреванского государственного азербайджанского драматического театра после капитального ремонта и реконструкции, проведенных в соответствии с соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Cначала коллектив театра, деятели культуры, представители Общины Западного Азербайджана и депутаты Милли Меджлиса ознакомились с созданными в здании условиями. Исполняющая обязанности директора театра Зивер Аббасова проинформировала гостей о выполненных работах, сформированной современной инфраструктуре и новых возможностях.

Отмечалось, что в рамках проекта реконструкции здания площадью 3000 кв. м сценическая площадка была полностью приведена в соответствие с современными стандартами, создана новая малая сцена. Обновлены сценические механизмы, системы освещения и звука, а техническая инфраструктура выстроена с учетом международного театрального опыта. Зрительный зал усовершенствован с точки зрения акустики; кресла и интерьерное оформление заново сформированы на основе принципов функциональности и эстетической гармонии. Для эффективной работы труппы оборудованы репетиционные залы и гримерные, созданы помещения для декораций, а также две новые зоны технического обслуживания; обеспечены все необходимые условия для комфортной работы административного и творческого персонала.

Подчеркивалось, что проведенные капитальный ремонт и реконструкция - это не только обновление материально-технической базы, но и вклад в укрепление творческого потенциала Иреванского государственного азербайджанского драматического театра и его полноценную интеграцию в современный театральный процесс. Обновление расширяет репертуарные возможности театра и придает импульс развитию национального театрального искусства.

Затем состоялась встреча с труппой театра. Министр культуры Адиль Керимли отметил, что одним из важных событий сегодняшнего дня стало возобновление деятельности Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра после капитального ремонта, реставрации и реконструкции. По его словам, это здание - не просто площадка для работы творческого коллектива, но и символический адрес, сохраняющий театральные традиции страны, память Западного Азербайджана и наше культурное наследие.

Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, Народный артист Гаджи Исмаилов в своем выступлении отметил, что открытие нового здания является знаменательным событием для отечественной культуры. Он подчеркнул, что это - долгожданный день, имеющий для него особую духовную ценность.

Народный артист расценил созданные условия как свидетельство высокой оценки исторических традиций азербайджанского театра, напомнив, что зарождение профессионального театра в Азербайджане в 1873 году стало важным событием, подтвердившим высокую духовность и интеллектуальный потенциал нашего народа.

Председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил, что Иреванский государственный азербайджанский драматический театр для них - не просто очередной очаг искусства - созданный в 1882 году, он является живой памятью об исторических испытаниях, выпавших на долю наших соотечественников из Западного Азербайджана.

В выступлениях также была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, руководителю Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой за высокое внимание и заботу, проявляемые к созданным условиям и развитию отечественной культуры.

В завершение встречи от имени коллектива Иреванского государственного азербайджанского драмтеатра было зачитано поздравительное и благодарственное обращение к Президенту Ильхаму Алиеву.