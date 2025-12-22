В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

В одном из регионов Азербайджана 37-летний С.Абдуллаев (имя условное) был привлечен к уголовной ответственности за интимную связь с 13-летней дочерью своего родственника.

По информации, полученной изданием Qafqazinfo, С. Абдуллаев приговорен районным судом к 3 годам лишения свободы – он признан виновным по статье 152.2 (половой акт с лицом, не достигшим 14 лет) УК АР.

В ходе расследования выяснилось, что в апреле этого года у 13-летней девочки была выявлена десятая неделя беременности – отмечается, что в ходе последующего расследования было установлено, что девочка состояла в интимной связи с мужем своей тети. С.Абдуллаев пообещал жениться и совершил аморальные действия в квартире, в которой жил – подчеркивается, что инцидент произошел ночью, когда дома находились его жена и трое детей.

В суде девочка и члены ее семьи заявили, что у них не было никаких претензий к С.Абдуллаеву, что они простили его в силу родственных связей и не хотели его ареста.