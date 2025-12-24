«Все необходимые меры будут приняты»: Эрдоган о крушении в Анкаре самолета с делегацией Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет все необходимые меры для расследования причин крушения самолета с делегаций Ливии на борту.

Выступая на собрании правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган сказал: «От имени нашей страны и народа выражаю соболезнования братскому ливийскому народу. Этот трагический инцидент глубоко огорчил нас. Началось тщательное расследование, все необходимые меры будут приняты. Информация о ходе расследования будет предоставлена соответствующими министерствами».

Частный самолет Falcon-50, вылетевший накануне в 20:10 из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи и перевозивший на борту в общей сложности 8 человек - 5 членов ливийской делегации, включая начальника Генерального штаба Ливии генерала армии Мухаммеда Али аль-Хаддада, а также 3 членов экипажа - в 20:32 уведомил о намерении вернуться из-за технической неисправности. Связь с самолетом была потеряна в районе Хаймана в 20:52, после чего по поступившему в Центр экстренных вызовов 112 сообщению подразделения жандармерии, AFAD, полиции, медицинских служб и UMKE были незамедлительно направлены в регион. В ходе поисковых работ обломки воздушного судна были обнаружены примерно в 2 километрах к югу от квартала Кесиккавак района Хаймана. Площадь зоны обломков - около 3 квадратных километров.

Прокуратура Анкары начала расследование происшествия. Также сообщается, что в Анкару прибыла делегация Минобороны Ливии.

Источник: Sabah