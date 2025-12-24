Аудиовизуальный совет принял решения по лицензированию операторов

24 декабря 2025 года состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики.

На заседании были рассмотрены обращения, поступившие для получения соответствующих лицензий.

В связи с изменением наименования ООО «Ultel», осуществляющего деятельность на основании лицензии универсального платформенного оператора, выданной Аудиовизуальным советом, было принято решение о переоформлении соответствующей лицензии на имя ООО «Ultranet Telco Services» (с указанием наименования услуги оператора — «Ultranet Telco Services»).

Затем были рассмотрены обращения ООО «Uninet», осуществляющего деятельность универсального платформенного оператора под наименованием услуги «CityNet», о выдаче лицензий платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, а также провайдера услуги заказного вещания. На основании проверки представленных документов и экономического обоснования, а также результатов проведённого выездного осмотра, Аудиовизуальный совет принял соответствующие решения о выдаче ООО «Uninet» двух лицензий платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, с наименованиями телеканалов «CityNet Hits» и «CityNet Premier», а также лицензии провайдера услуги заказного вещания с наименованием услуги «CityNetTV».