 Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

First News Media16:05 - Сегодня
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Турецкий лидер поздравил главу Азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

