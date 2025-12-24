Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Турецкий лидер поздравил главу Азербайджанского государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества.