Папоян о бензине из Азербайджана: Вы свободны в своем выборе

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что граждане страны вправе самостоятельно решать, покупать ли бензин азербайджанского происхождения.

Об этом сообщают армянские СМИ.

«Дорогие граждане, вы свободны в своем выборе», — заявил Геворг Папоян о возможности отказаться от бензина из Азербайджана.

«Задача государства — обеспечить для вас широкий выбор», — отметил он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений импорта азербайджанского бензина в Армению и дискуссии в обществе о допустимости таких поставок.