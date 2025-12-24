Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана

24 декабря Президент Государства Израиль Ицхак Герцог позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Президент Израиля поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто развитие отношений между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.