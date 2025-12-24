Драйвер развития: Совместные проекты Азербайджана и Турции трансформируют глобальную экономику

Миллиардные проекты в Карабахе, внушительные инвестиции в энергетику, стратегические транспортные коридоры – Азербайджан и Турция серьезно настроены на значительное наращивание экономического взаимодействия.

110-пунктный План действий, охватывающий актуальные направления стратегического сотрудничества, утвержденный премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом по итогам 12-го заседания совместной экономической межправкомиссии 22 декабря в Баку – это своего рода дорожная карта, направленная на дальнейшее расширение двусторонних торговых и инвестиционных связей.

Этот план отражает стремление Баку и Анкары продолжать совместную интеграцию в глобальные экономические процессы и наполнять экономическую составляющую отношений новыми инфраструктурными проектами. Его успешная реализация позволит двум странам уже в среднесрочной перспективе достичь цели по увеличению товарооборота до $15 млрд в год.

Сегодня Турция является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана. За последние 10 лет объем товарооборота между двумя странами увеличился более чем в 3 раза – с $2,4 млрд до $8 млрд, заявил министр торговли Турции Омер Болат на состоявшемся 23 декабря II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме. Сегодня Турция занимает 2-е место в экспорте Азербайджана и 3-е – в импорте. «Наша цель должна заключаться в том, чтобы вывести взаимную торговлю на первое место в нашем общем товарообороте. Потому что Азербайджан расположен на очень важном перекрестке на пути нашего выхода к странам СНГ, особенно к тюркскому миру», - подчеркнул он.

В форуме, организованном в Баку при поддержке Минэкономики Азербайджана и Минторговли Турции, а также при совместной организации Агентства по содействию экспорту и инвестициям (AZPROMO) и общественного объединения «Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана» (TÜIB), приняли участие более 500 высокопоставленных представителей государственных структур, деловых кругов, бизнес-ассоциаций и торговых палат двух стран. Это само по себе свидетельствует о повышенном интересе сторон к углублению экономической интеграции, расширению делового сотрудничества и рассмотрению новых инвестиционных возможностей.

Высокая экономическая активность подтверждается и внушительными инвестиционными показателями. Азербайджан и Турция входят в число крупнейших взаимных инвесторов:

на сегодняшний день Азербайджан инвестировал в турецкую экономику свыше $20 млрд, а Турция в азербайджанскую - $18 млрд. Хорошие перспективы для развития инвестиционного сотрудничества открываются в специальных экономических зонах (СЭЗ) Азербайджана. «В специальных экономических зонах Азербайджана созданы всевозможные благоприятные условия для ведения бизнеса», - заявил на форуме премьер-министр страны Али Асадов. Особо подчеркнув СЭЗ Алят, предлагающую привлекательные условия для инвесторов, премьер-министр отметил, что ряд турецких компаний уже действуют в СЭЗ Азербайджана. «Мы видим здесь хорошие перспективы для инвестиционного сотрудничества. Поэтому призываем турецкие компании активнее инвестировать», - сказал Али Асадов.

В целом, в Азербайджане действуют более 4600 коммерческих структур с турецкими инвестициями. «Мы создали все необходимые условия для деятельности турецких компаний», - отметил азербайджанский премьер. При этом в Турции активно работают 3 тысяч азербайджанских компаний, добавил Али Асадов.

Одна из важнейших составляющих сотрудничества – плотное участие турецких компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. «Около двадцати компаний братской страны реализуют на этих территориях около 50 проектов, общая стоимость которых составляет примерно $5 млрд. Эти проекты охватывают строительство автомобильных и железных дорог, энергетику, сельское хозяйство, водное хозяйство и мелиорацию, проектирование и другие сферы», - заявил премьер Азербайджана.

В свою очередь, министр торговли Турции Омер Болат подчеркнул, что сегодня Баку и Анкара рассматривают возможности новых инвестиций в промышленный и сельскохозяйственный секторы на освобожденных землях с целью оживления региональной экономики.

Центральное место в повестке инвестиционного взаимодействия Баку и Анкары по праву занимает энергетическое сотрудничество, в рамках которого реализуемые Азербайджаном и Турцией мегапроекты приобретают не только региональное, но и глобальное значение. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии, сыграв значительную роль в диверсификации источников поставок и обеспечении энергетической безопасности на международном уровне. Стоит отметить, что за последние месяцы число государств, в которые Азербайджан экспортирует газ, достигло 14-ти, из них 10 – страны Европы.



С этого года совместными усилиями Баку и Анкары начались поставки азербайджанского газа в Сирию. Впервые азербайджанский газ, проходя через территорию Турции, достиг региона Ближнего Востока. Еще один символ братства Турции и Азербайджана - газопровод Ыгдыр–Нахчыван. введенный в эксплуатацию в марте этого года с участием президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Газопровод пропускной способностью 730 млн кубометров, наряду с диверсификацией газоснабжения Нахчывана, также послужит повышению благосостояния населения как Нахчывана, так и Ыгдыра. Эти проекты, а также присоединение турецкой TPAO к проекту «Шафаг – Асиман», можно рассматривать как новый свидетельство настроенности Азербайджана и Турции к углублению энергетического сотрудничества. Важное место в нем отводится сфере электроэнергетики. Сегодня ведется активная работа над проектом энергетического узла Нахчыван–Турция, а использование потенциала возобновляемых источников энергии Нахчывана рассматривается в числе приоритетных направлений экспорта «зеленой» энергии в Турцию и Европу.

Сегодня Азербайджан реализует в Турции множество стратегических проектов в области нефтепереработки, нефтехимии и природного газа. SOCAR - крупнейший иностранный инвестор в братской стране инвестировал в экономику Турции $19 млрд. В рамках этих инвестиций SOCAR продолжает реализацию новых проектов. Так, на инвестиционном форуме состоялось подписание согласованного договора купли-продажи между крупнейшим иностранным прямым инвестором и интегрированной промышленной группой Турции «SOCAR Турция» и GAMA Energy A.Ş. Согласно документу, процесс купли-продажи парогазовой электростанции комбинированного цикла в Центральной Анатолии, расположенной в турецком городе Кырыккале, завершен.

Центрально-Анатолийская газопаровая электростанция комбинированного цикла мощностью 870 МВт имеет огромное значение для обеспечения электроснабжения, являясь одним из стратегических энергетических центров Турции. Благодаря этому приобретению «SOCAR Турция» продолжает формировать устойчивую и конкурентоспособную цепочку создания стоимости, интегрированную с ее производственной деятельностью, укрепляя существующие операции по энергоснабжению и торговле энергоносителями. Сделка, оцениваемая в $225 млн направлена на укрепление позиций «SOCAR Турция» на энергетическом рынке по всей цепочке создания стоимости - от добычи до конечного потребителя. В то же время, она призвана обеспечить оптимизацию в областях управления портфелем, операционных требований и экономии за счет масштаба.

«SOCAR принимает инвестиционные решения в дружественной и братской Турции, основываясь на долгосрочных стратегических целях и принципе устойчивого создания ценности. Мы считаем, что это приобретение повысит рыночную стабильность «SOCAR Турция» в долгосрочной перспективе. В результате этой инвестиции мы делаем важный шаг в рамках нашей стратегии по производству электроэнергии из природного газа, стремясь сделать природный газ как вкладом в турецкую экономику, так и более эффективным инструментом для нашей группы компаний», - заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Со своей стороны, Али Асадов подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области промышленности и технологий в последние годы вышло на качественно новый уровень. Взаимный обмен опытом, развитие человеческого капитала и применение современных технологий способствуют укреплению нашего промышленного потенциала. В этих рамках происходит передача знаний и навыков в области производства, особенно в металлообработке, машиностроении и других основных отраслях промышленности, в применении передовых технологий, отметил он.

В более широком контексте совместные проекты Баку и Анкары служат укреплению единства тюркских государств посредством энергетики. В числе этих проектов важное место занимают зеленые энергетические коридоры и интерконнекторы – Транскаспийский, «Азербайджан–Турция–Европа», «Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария» и «Каспий–Черное море–Европа». Впервые в истории зеленый энергетический коридор «Центральная Азия – Азербайджан» объединит энергосистемы стран-участниц, а Зангезурский коридор, обеспечив доставку этого энергетического потока в Турцию, создаст энергетический мост «Центральная Азия–Азербайджан–Турция».

Координация деятельности в рамках Организации тюркских государств как один из наиболее важных форматов сотрудничества между Азербайджаном и Турцией предусматривает, наряду с энергетическим сотрудничеством и взаимодействие в транспортной сфере. Сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Турцию с Азербайджаном, предоставляя огромные преимущества широкой географии, имеет большое значение и для объединения и усиления тюркского мира.

Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важным звеном Среднего коридора, в прошлом году за счет инвестиций Азербайджана была увеличена с 1 до 5 млн тонн – в своем выступлении Али Асадов отметил важность активизации усилий по привлечению дополнительных грузопотоков на эту железную дорогу. Существенно усилит потенциал Среднего коридора Зангезурский коридор, пропускная способность которого на первоначальном этапе составит 15 млн тонн грузов.

Также была отмечена важность закладки в августе фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу как части Зангезурского коридора.

«Значение Среднего коридора, проходящего через территорию наших стран и играющего стратегическую роль не только для нашего региона, но и с точки зрения расширения глобальных торговых и транспортных связей, постепенно растет. Реформы по упрощению торговых процедур способствуют цифровизации Среднего коридора, что, в свою очередь, положительно сказывается на динамике грузоперевозок и торговли как наших стран, так и региона. За последние три года объем грузоперевозок через Азербайджан по Среднему коридору увеличился на 90%», - сказал Али Асадов.

В свою очередь, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что открытие Зангезурского коридора еще больше повысит конкурентоспособность Среднего коридора: «Стратегическое значение Среднего коридора возросло, а Азербайджан является одним из ключевых звеньев». Он отметил, что привлекательность и возможности использования Среднего коридора значительно возросли после начала российско-украинской войны. «В этой связи отношения с Азербайджаном, который является одним из основных компонентов Среднего коридора, приобрели еще большую стратегическую значимость», - подчеркнул Джевдет Йылмаз.

В контексте вклада Баку и Анкары в общетюркское сотрудничество представляют планы создания Тюркского инвестиционного фонда. «Создание Тюркского инвестиционного фонда имеет стратегическое значение для поддержки совместных инвестиционных инициатив в регионе и увеличения числа финансовых инструментов», - сказал на форуме Али Асадов. Такой фонд может стать эффективным инструментом для мобилизации капитала, реализации крупных совместных проектов, а также для укрепления экономической интеграции тюркских стран.

В совокупности все новые инициативы – от масштабных инфраструктурных и энергетических проектов до взаимных инвестиций – создают прочный фундамент долгосрочного стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией. Такой комплексный подход не только укрепляет экономическую и энергетическую устойчивость обеих стран, но и превращает их сотрудничество в ключевой драйвер интеграции тюркских государств в целом, стимулирует рост региональной экономики, расширяет возможности глобальной торговли и формирует новые финансовые и институциональные механизмы для реализации совместных проектов на Евразийском пространстве.

Это сотрудничество демонстрирует, что стратегические инвестиции, транспортные и энергетические инициативы способны превращать региональный потенциал в реальные экономические и геополитические достижения, укрепляя позиции тюркских стран на глобальной арене.