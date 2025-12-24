 Президент: Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет | 1news.az | Новости
Президент: Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет

First News Media17:46 - Сегодня
Президент: Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет

Мы столкнулись с самой большой несправедливостью в истории последних лет, потому что наши земли были оккупированы… Но во всех подобных случаях международные организации, крупные державы и политические круги различных стран осуждают эту оккупацию, используют различные методы для принуждения оккупанта, вводят санкции. Мы это видим, сейчас это показывает наша недавняя история.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

«Хотя международные организации принимали правильные решения во время армяно-азербайджанской войны и в период прекращения огня, они не предприняли ни единого шага для реализации этих решений», - подчеркнул глава государства.

