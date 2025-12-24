 Президент: Мы никогда не можем забыть наших шехидов, жертв Ходжалы, гибель других невинных людей | 1news.az | Новости
Президент: Мы никогда не можем забыть наших шехидов, жертв Ходжалы, гибель других невинных людей

First News Media17:28 - Сегодня
Сейчас между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и инициаторами этого процесса также были мы. Это все знают и должны знать. Первое предложение поступило от нас, авторами текста мирного договора и всех положений, включенных в него, являемся мы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

«Как мы можем забыть оккупацию?! Как мы можем забыть наших шехидов?! Как мы можем забыть жертв Ходжалы, гибель других невинных людей?! Мы никогда не можем и не должны это забывать», - подчеркнул глава государства.

