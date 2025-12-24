Конфликтовавшие 7 лет учителя - бывшие одноклассницы - подрались на улице

Приняты меры в отношении учителей, подравшихся на улице в Нафталане

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошёл на улице И. Гасанзаде в городе Нафталан.

Между учительницей средней школы № 2 города Нафталан С. Мамедовой, 1980 года рождения, (фамилии условные), и её ровесницей - учительницей Нафталанской музыкальной школы А. Сафаровой - на улице возник конфликт. Впоследствии словесная перепалка переросла в драку. Женщины нанесли друг другу удары и упали на землю.

Поскольку обе учительницы обратились с жалобами в полицию, в отношении них были составлены административные протоколы.

Выяснилось, что С. Мамедова и А. Сафарова ранее учились в одном классе средней школы, однако с 2018 года их отношения ухудшились. Обе стороны обвинили друг друга в использовании оскорбительных выражений. Во время инцидента рядом с учительницей средней школы находился её сын.

Протоколы, составленные по статье 510 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (мелкое хулиганство), были направлены в Нафталанский городской суд.

Решением суда С. Мамедова была оштрафована на 100 манатов, А. Сафарова -на 50 манатов. После этого обе были отпущены.