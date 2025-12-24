 Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха - ФОТО | 1news.az | Новости
Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

First News Media16:58 - Сегодня
24 декабря 2025 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, а также члены Совета — представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, депутаты Милли Меджлиса Турал Гянджалиев и Фатма Йылдырым, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, а также народный артист Азербайджана Алим Гасымов.

В начале заседания был представлен отчет о деятельности Фонда за 11 месяцев 2025 года. С докладом по отчету выступил председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, который подробно проинформировал о реализованных за отчетный период проектах, достигнутых результатах, финансовых показателях, а также приоритетных направлениях дальнейшей деятельности.

Далее председатель Наблюдательного совета Микаил Джаббаров вынес на обсуждение другие вопросы повестки дня, в том числе вопросы создания Аудиторского комитета при Наблюдательном совете Фонда возрождения Карабаха, разработки новых Инвестиционных правил по управлению средствами Фонда, назначения внешнего финансового аудитора Фонда на 2025 год, а также другие соответствующие вопросы. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос утверждения «Бюджета Фонда возрождения Карабаха на 2026 год».

По обсуждаемым вопросам членами Наблюдательного совета были приняты соответствующие решения.

Также членам Наблюдательного совета была предоставлена подробная информация о проектах в сфере зеленой энергетики, создания агропарков и производственных зон, представленных Фонду и находящихся в настоящее время на стадии анализа.

