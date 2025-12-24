«Именно таким должен быть настоящий лидер»: Саакашвили поделился публикацией в связи с днем рождения Ильхама Алиева

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили поделился публикацией в связи с днем рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В публикации, размещенной на странице Михеила Саакашвили в Facebook, говорится:

«Сегодня день рождения великого сына азербайджанского народа и всего Кавказа — Ильхама Алиева.

Ильхам смог достичь всего, о чём мы все мечтаем: освободил азербайджанские земли и установил мир, превратив Азербайджан из объекта в очень важный субъект мировой политики.

Мало кто из мировых лидеров в новейшей истории может похвастаться такими достижениями. Можно смело сказать, что Ильхам Гейдарович вписал своё имя золотыми буквами в историю, и его будут помнить через многие века.

Я горжусь тем, что имел возможность дружить и тесно работать с президентом Алиевым. И сегодня он показывает всем пример принципиальности и непреклонности в отстаивании достоинства всего народа. Именно таким должен быть настоящий лидер — тот, кто не боится идти против течения и добивается результатов.

Долгих лет ему и процветания его стране».