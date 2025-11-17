Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали "историческое соглашение", в котором говорится о долговременном сотрудничестве двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Офиса президента Украины и Le Figaro.

Отмечается, что президент Украины и его французский коллега подписали письмо о намерениях, содержание которого еще неизвестно, но который Зеленский ранее назвал "историческим".

Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе авиабазы Виллакубле на фоне самолетов и средств противовоздушной обороны.

В частности, отмечается, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale.

Ранее Reuters сообщало, что Зеленский сегодня, 17 ноября, планирует заключить соглашение с Францией о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры относительно того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.

Также ранее Зеленский заявил, что Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.

Кроме этого, еще в конце октября Зеленский говорил о том, что Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.