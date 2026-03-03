Дан Йоргенсен: В такой период Азербайджан имеет особое значение для Европы

Мы договорились провести в конце этого года в Брюсселе высокоуровневый диалог по вопросам энергетики.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зелёной энергии.

Комиссар подчеркнул высокий уровень организации мероприятия, отметив, что это произвело на него большое впечатление. По его словам, по итогам продолжительных и содержательных обсуждений Европа приняла решение прекратить импорт энергоресурсов из России, и процесс снижения зависимости уже начался.

«Мы хотим полностью — до нуля — сократить зависимость от российского газа. Потому что, покупая газ у России, мы фактически оказываем поддержку Путину. В настоящее время около 10 процентов нашего импорта газа приходится на Россию, и этот показатель снижается», — отметил он.

Дан Йоргенсен заявил, что в такой период Азербайджан имеет особое значение для Европы: «Мы довольны нашим сотрудничеством и увеличили импорт энергии из Азербайджана. В то же время наше сотрудничество не ограничивается только газовой сферой, оно успешно продолжается и в других направлениях».

Он добавил, что между ЕС и Азербайджаном существуют широкие возможности для более тесной интеграции и развития связей, и достигнута договорённость о проведении в конце этого года в Брюсселе высокоуровневого диалога по вопросам энергетики.

Еврокомиссар выразил благодарность за приглашение высокопоставленных гостей на мероприятие и подчеркнул, что с нетерпением ожидает своего следующего визита в Азербайджан.

Гафар Агаев